Тисячі українців можуть оформити польську пенсію: деталі

Через війну дуже багато українців переїхало закордон. Дехто там працевлаштувався причому офіційно, а значить страховий стаж теж накопичується. Ба більше, ще до війни багато наших громадян частенько працювали закордоном і нерідко також по контракту й з усіма соціальними гарантіями.

Якщо ви маєте бодай якийсь стаж роботи у Польщі, то можете оформити там пенсію. Зараховується навіть стаж розміром в один-два роки. Стосується це конкретних вікових категорій. Давайте розглянемо це питання більш детально.

На пенсію претендують громадяни кількох вікових категорій

Існує кілька категорій громадян, яким можна оформити польську пенсію. Вони поділені за віком.

перша група — це народжені до 1949 року. Мова про жінок та чоловіків, які сумарно в Польщі та Україні напрацювали мінімум 20 і 25 років стажу відповідно. Якщо ці вимоги вам виконати під силу ви можете звертатися у польські аналоги Пенсійного фонду та подавати необхідні документи;

друга група — це народжені у період з 1949 до 1969 року. Цим особам пенсія нараховується залежно від того, який розмір податків за них сплатив польський роботодавець. Інколи така пенсія може становити лише кілька злотих у місяць, а інколи пристойну суму. Все залежить від кількості напрацьованих у Польщі років та розміру зарплати;

третя група — це народжені після 1969 року. Ситуація така ж, як і представників другої групи. Потрібно досягти пенсійного віку і тоді враховуючи кількість напрацьованих у Польщі років та суму внесків, буде розрахована пенсія.

Зауважимо, що у осіб, які належать до третьої групи ситуація трішки краща ніж у представників другої групи. Роботодавець останніх сплачував податки тільки до Пенсійного Фонду або у ZUS. А роботодавець осіб, які належать до третьої групи повинен сплачувати податки в обидві організації, відповідно їх сумарна кількість значно більша. Це гарно відобразиться й на пенсії.