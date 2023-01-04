Банки обновили лимиты на снятие наличных и анонсировали ряд других изменений: детали

С начала войны банки регулярно меняют условия предоставления тех или иных услуг. Строгие ограничения сменяются льготами и послаблениями. Все зависит от ситуации в стране, а она очень переменчива. И вот с Нового года банки снова предупреждают о нововведениях. На этот раз речь о лимитах на снятие наличных, а еще банкоматный роуминг. Последний ввели на фоне постоянных отключений света.

Банкоматный роуминг уже заработал

Банкоматный роуминг означает, что можно зайти в любой банк и снять деньги с карточки, не переплачивая за комиссию. То есть банки должны установить совершенно одинаковые комиссии и лимиты как своим клиентам, так и чужим. Это внедрили из-за постоянных отключений света. Множество банков часами не работают, как и их банкоматы и терминалы. А так у людей есть возможность зайти в любое другое учреждение, где свет не выключили, и получить наличные.

Лимиты на снятие наличных денег обновлены

Также с 1 января банки обновили лимиты на снятие наличных. Теперь большинство учреждений позволяют снять 20 000 гривен в день с одного банковского счета. Выделился только Ощадбанк. Здесь разрешают снять 50 000 гривен в день. В Национальном Банке Украины заявили, что этого вполне достаточно, чтобы люди могли удовлетворить какие-то собственные потребности или сделать сбережения наличными.

Вскоре услуги банков станут дороже

Ну и к слову о банках и изменениях, которые они анонсируют. С января постепенно будут дорожать всевозможные услуги. К примеру, комиссия за пользование кредитными средствами. Комиссия по снятию наличных или переводы. Также подорожает много услуг и для предпринимателей. Банки сообщили, что вынуждены пойти на подобные меры. Из-за отключения света НБУ обязал финучреждения обустроить минимум 1000 дежурных отделений, которые будут работать даже во время блекаута. На запуск одного такого отделения нужно минимум 2 миллиона гривен (генераторы, старлинк). Эти средства нужно как-то отрабатывать, поэтому услуги будут дорожать.