Банки оновили ліміти на зняття готівки та анонсували ряд інших змін: деталі

Від початку війни банки регулярно змінюють умови надання тих чи інших послуг. Суворі обмеження змінюються пільгами та послабленнями. Все залежить від ситуації в країні, а вона дуже мінлива. І от з Нового року банки знову попереджають про нововведення. На цей раз мова про ліміти на зняття готівки, а ще “банкоматний роумінг”, Останній запровадили на фоні постійних відключень світла.

Банкоматний роумінг вже запрацював

Банкоматний роумінг означає, що можна зайти у будь-який банк і зняти гроші з карточки не переплачуючи за комісію. Тобто банки повинні встановити абсолютно однакові комісії та ліміти як для своїх клієнтів, так і для чужих. Це впровадили через постійні вимкнення світла. Безліч банків годинами не працюють, як і їхні банкомати та термінали. А так у людей є можливість зайти у будь-яку іншу установу, де світло не вимкнули, і таки отримати готівку.

Ліміти на зняття готівки оновлено

Також з 1 січня банки оновили ліміти на зняття готівки. Відтепер більшість установ дозволяють зняти 20 000 гривень в день з одного банківського рахунку. Виділився лише Ощадбанк. Тут дозволяють зняти 50 000 гривень у день. У Національному Банку України завили, що цього цілком достатньо аби люди могли задовольнити якісь власні потреби чи зробити заощадження у готівці.

Невдовзі послуги банків стануть дорожчими

Ну і до слова про банка та зміни, які вони анонсують. З січня поступово будуть дорожчати різноманітні послуги. Наприклад, комісія за користування кредитними коштами. Комісія на зняття готівки чи перекази. Також, подорожчає багато послуг й для підприємців. Банки повідомили, що змушені піти на такі заходи. Через відключення світла НБУ зобов’язав фінустанови облаштувати мінімум 1000 чергових відділень, які працюватимуть навіть під час блекауту. На запуск одного такого відділення потрібно мінімум 2 мільйони гривень (генератори, старлінк). Ці кошти потрібно якось відробляти, тому послуги й дорожчатимуть.