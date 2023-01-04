Синоптики назвали регіони, де скоро вдарить до -20 градусів морозу та випаде сніг

Цьогоріч Новий рік українці зустріли з аномально теплою погодою. Температура повітря в деяких областях сягала майже 16 градусів вище нуля. Така погода тримається вже декілька днів, через що подекуди вже навіть встигли прорости паростки рослин. Та як кажуть синоптики подібна аномалія протримається не довго. Справжня зима таки повернеться в Україну причому відразу з сильними морозами. Різкий контраст першими відчують мешканці північних областей. Слідом холодніше стане на заході та сході. Добереться мороз й до півдня України.

Синоптики прогнозують погіршення погоди вже сьогодні

Синоптик Стас Щедрін каже, що вже з 4 січня погода різко зіпсується. По всій території України розпочнуться дощі з мокрим снігом, а температура повітря опуститься до +1— +4. А от суттєво похолодає вже з 6 січня.

“З 6 числа температура повітря дуже суттєво впаде у північно-східних областях, вночі аж до -20 градусів. На заході України буде трохи тепліше, до -13 градусів. На решті території температура повітря коливатиметься в межах -10, -16 градусів”, – попередив синоптик.

Також після 6 січня в Україну прийдуть снігопади та хуртовини.

Інші синоптики погоджуються з цим прогнозом

Підтверджують слова Щедріна й інші синоптики, зокрема Наталка Діденко, яка також прогнозує опади та різке зниження температури повітря. Український гідрометцентр прогнозує сильні опади на півночі та на сході України. А от похолодання з їх слів варто чекати всім регіонам. Щоправда прогноз стосовно морозу тут трішки різниться. Зі слів гідрометцентру максимальний мороз буде десь на позначці -5, а не -20, як заявив Щедрін.

Сильні морози на їхню думку будуть, але десь у другій половині січня.

Загалом цю зиму синоптики прогнозували доволі теплою. Тобто якщо морози й вдарять, то вони будуть короткочасними (кілька днів). Потім знову наступатиме відлига.