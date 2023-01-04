Синоптики назвали регионы, где скоро ударит до -20 градусов мороза и выпадет снег

Новый год украинцы встретили с аномально теплой погодой. Температура воздуха в некоторых областях достигала почти 16 градусов выше нуля. Такая погода держится уже несколько дней, из-за чего кое-где даже успели прорасти ростки растений. Но как говорят синоптики, подобная аномалия продержится не долго. Настоящая зима таки вернется в Украину, причем сразу с сильными морозами. Резкий контраст первыми ощутят жители северных областей. Следом холоднее станет на западе и востоке. Доберется мороз и до юга Украины.

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды уже сегодня

Синоптик Стас Щедрин говорит, что с 4 января погода резко испортится. На всей территории Украины начнутся дожди с мокрым снегом, а температура воздуха опустится до +1— +4. А вот похолодает уже с 6 января.

“С 6 числа температура воздуха очень упадет в северо-восточных областях, ночью вплоть до -20 градусов. На западе Украины будет немного теплее до -13 градусов. На остальной территории температура воздуха будет колебаться в пределах -10, -16 градусов”, – предупредил синоптик.

Также после 6 января в Украину придут снегопады и метели.

Другие синоптики согласны с этим прогнозом

Подтверждают слова Щедрина и другие синоптики, в частности, Наталья Диденко, которая также прогнозирует осадки и резкое снижение температуры воздуха. Украинский гидрометцентр прогнозирует сильные осадки на севере и востоке Украины. А вот похолодание с их слов следует ждать всем регионам. Правда прогноз по морозу здесь немного отличается. По словам гидрометцентра, максимальный мороз будет где-то на отметке -5, а не -20, как заявил Щедрин.

Сильные морозы по их мнению будут, но где-то во второй половине января.

В общей сложности эту зиму синоптики прогнозировали довольно теплой. То есть, если морозы и ударят, то они будут кратковременными (несколько дней). Затем снова будет наступать оттепель.