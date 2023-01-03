Іран успішно випробував нові ударні БПЛА Ababil-5: чи загрожує це Україні

В останній день грудня 2022 року іранська армія провела випробування нового безпілотного літального апарату ударного типу Ababil-5 в Оманській затоці. Розробником цього безпілотника є компанія HESA.

Що відомо про випробування нового безпілотника

Згідно з інформацією, яку оприлюднило видання “Голос Америки” під час випробування літальний апарат Ababil-5 зміг здолати відстань близько чотирьох сотень кілометрів. Він наблизився до Ормузької протоки та здійснив бомбометання. Під час польоту цього ударного безпілотного літального апарату його перехопив літак-розвідник, який мав намір наблизитися до території, на якій проводилися випробування. Наразі немає інформації, чий це був літак, але неважко здогадатися, що повітряний розвідник належить Сполученим штатам Америки.

Нагадаємо, що іранська армія презентувала безпілотний літальний апарат Ababil-5 у квітні 2022 року. Безпілотник маж фіксоване крило та гвинтовий привід. В рух він приводиться за допомогою 115-сильної установки Rotax 914.

Як повідомляє видання Tehran Times, дальність польоту цього ударного дрона складає 400 км. Він здатен нести на борту одразу шість керованих бомб типу Qaem або чотири протитанкові ракети Diamond-2. які здатні вражати броньовану техніку на відстані до 8 км.

Інформація про випробування стривожила українців, проте зараз ми навчилися ефективно знешкоджувати іранські “шахеди”, які окупанти активно використовують для атак та об’єкти енергетичної інфраструктури та для виявлення наших сил протиповітряної оборони. Проте наші захисники будуть нищити все, що несе загрозу нашій безпеці. Лише від початку 2023 року росіяни запустили понад 80 іранських “шахедів”, всі вони були збиті силами протиповітряної оборони та мобільними групами.

А вже через кілька місяців чи навіть раніше на захист нашого неба стануть протиракетні комплекси Patriot, які передадуть наші американські партнери. Залишилося зачекати, поки наші військові пройдуть навчання.