У Німеччині почали збирати САУ RCH-155 для ЗСУ: на що здатні ці машини

Оборонний гігант KMW, який працює на німецькому ринку, почав збирати самохідні артилерійські установки RCH-155, які згодом передадуть Збройним силам України. Надсучасні самохідні артилерійські установки передадуть Україні у кількості 18 одиниць. Таку інформацію повідомив Ніколас Драммонд, радник корпорації KMW на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Що наразі відомо про САУ RCH-155

В повідомленні радника KMW йдеться, що в RCH-155 інженери компанії об’єднали одразу два перевірені рішення для покращення ефективності. Швидше за все мова йде про пушку від самохідної артилерійської установки Pzh2000 та бронетранспортері Boxer.

Колісна самохідна артилерійська установка здатна вражати цілі на відстані до 40 км. При використанні спеціальних “розумних” снарядів, відомих під назвою Vulcano дальність стрільби збільшується аж до 80 км. БТР Boxer, який використовується в якості шассі, дозволяє розігнати машину до 100 км/годину на шоссе. Ця самохідна артилерійська установка призначена для завдання раптових ударів по цілях, тобто вона працює по принципу “бий та втікай”.

Управляти самохідною артилерійською установкою RCH-155 можуть всього двоє осіб. Протягом хвилини ця машина здатна робити дев’ять пострілів. Боєкомплект самохідної артилерійської установки нараховує 30 снарядів. На озброєнні бундесвера САУ RCH-155 поступлять лише через два роки. Тобто це абсолютно інша інноваційна зброя. Тим часом терміни передачі цих самохідних артилерійських установок Збройним силам України німецьким оборонним гігантом не озвучені. Сподіваємося, що наші захисники отримають цю зброю вже найближчим часом, адже нам потрібно якнайшвидше остаточно зруйнувати підступні плани ворога.

Нагадаємо, що в Пентагоні погодили передачу системи протиракетної оборони Patriot після візиту президента України до США. На освоєння цього виду озброєння нашим захисникам знадобиться кілька місяців, але враховуючи позитивний досвід навчання операторів HIMARS, Patriot можуть стати на захист нашого неба вже в найближчі місяці.