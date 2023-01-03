Redmi 12C офіційно представлено. Ціна та характеристики кращого китайського ультрабюджетника

Колись смартфон Xiaomi був синонімом дешевого пристрою, але вже довгий час китайці наполегливо намагаються здерти з себе ярлик бюджетного виробника, виводячи на ринок дедалі дорожчі моделі. У той же час компанія не залишає поза увагою клієнтів, які шукають доступні девайси. Ця новинка адресована ім.

Технічні характеристики: Redmi 12C

Новий Redmi є найдешевшим смартфоном в актуальній лінійці бренду, його прайс починається зі 100$, але при цьому компанія запевняє, що 12С не гірше, ніж пристрої конкурентів за двісті доларів.

Сильною стороною цієї моделі є процесор – усередині стоїть MediaTek Helio G85. І хоча через шість місяців йому виповниться три роки, такі SoC зараз використовуються в більш дорогих гаджетах. Це досить продуктивний чіп, який навіть дозволяє грати в ігри, але не підтримує мережі 5G.

Смартфон пропонує IPS-дисплей з діагоналлю 6.71 дюйма та роздільною здатністю HD+ 1650×720 пікселів (співвідношення сторін 20.6:9), а також яскравістю до 500 ніт та контрастністю 1500:1. Зрозуміло, функції оновлення зображення з частотою вище за стандартну (тобто вище 60 Гц) тут немає.

Незважаючи на те, що це ультрабюджетна модель, виробник оснастив її гарною камерою. Спереду встановлена ​​фронталка з роздільною здатністю 5 МП, а ззаду стоїть два модулі, у тому числі основна з матрицею на 50 МП. Параметри другого об’єктива Xiaomi не надала, тому можна запідозрити, що це заглушка для вимірювання глибини. Серед іншого, смартфон підтримує портретний режим, HDR і нічний режим, а також може робити різкі знімки об’єктів, що рухаються.

На жаль, без економії не обійшлося. Виробник вирішив використати у смартфоні пам’ять формату eMMC 5.1, тобто дуже повільну — можна сказати, ще з минулої доби. Однак поряд з нею знаходиться швидка оперативна пам’ятка LPDDR4X і є слот для карти microSD (максимально підтримуваний об’єм – 512 ГБ).

На борту Redmi 12C також є сканер відбитків пальців, дві SIM-карти (негібридні – доступний окремий слот microSD) з підтримкою VoLTE, FM-радіо, гучний динамік і роз’єм для навушників 3.5 мм. Смартфон також має акумулятор ємністю 5000 мАг, який користувач може заряджати за допомогою роз’єму microUSB (в комплект входить зарядний пристрій на 10 Вт).

Модель дебютувала з оболонкою MIUI 13 на базі Android 12, і отримуватиме оновлення протягом 36 місяців.

Ціна та дата виходу Redmi 12C

Смартфон вже доступний у Китаї у чотирьох кольорах та трьох конфігураціях пам’яті. Покупці можуть вибрати чорний, синій, зелений чи фіолетовий варіант.

Ціна Xiaomi Redmi 12C

4/64 ГБ за 699 ​​юанів (еквівалент ~100$),

4/128 ГБ за 799 юанів (~115),

6/128 ГБ за 899 юанів (~130 $).

На даний момент ми не маємо інформації, чи буде Redmi 12C доступний за межами Китаю, і якщо так, то коли і за скільки.