GeForce RTX 4060 Ti здивує українців доступною ціною

Nvidia готується до випуску відеокарти GeForce RTX 4060 Ti, яка має стати хітом середнього цінового сегмента. Останні витоки вказують на непогані характеристики та доступний прайс обладнання.

Що запропонує GeForce RTX 4060 Ti?

Передбачається, що GeForce RTX 4060 Ti буде відеокартою для гри в роздільній здатності 1080p на максималках, або 2К із середніми налаштуваннями графіки.

На борту буде графічний чіп Nvidia AD106 з 34 блоками SM, що дасть загалом 4352 ядра CUDA, 34 ядра RT та 136 ядер Tensor. Однак картка буде оснащена 128-бітною шиною з пропускною здатністю 288 ГБ/с і лише 8 ГБ пам’яті GDDR6.

Великою перевагою стане низьке енергоспоживання новинки. Неофіційно говорять про TDP 160 Вт (тобто на 40 Вт нижче, ніж у попередника – GeForce RTX 3060 Ti).

Якою буде ціна GeForce RTX 4060 Ti

Ціна картки може стати доволі приємним сюрпризом для українців. Попередні витоки вказували, що GeForce RTX 4060 Ti коштуватиме 449 доларів. Однак, ресурс MyDrivers поділився новою інформацією про те, що виробник змінив ціну до 399 доларів. Зниження вартості пов’язане зі слабкими продажами GeForce RTX 4070 та RTX 4070 Ti, які для багатьох покупців виявилися надто дорогими.

GeForce RTX 4060 Ti коштуватиме на 200 доларів менше, ніж GeForce RTX 4070. На даному етапі складно оцінити привабливість карти, тут багато залежатиме від її продуктивності, але низький обсяг відеопам’яті не обіцяє в майбутньому нічого хорошого. Прем’єра RTX 4060 Ti імовірно запланована на кінець травня. Тож залишається терпляче чекати.