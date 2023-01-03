Магнітні бурі 3 січня: небезпека скасовується?

Раніше спеціалісти прогнозували першу магнітну бурю в 2023 році на третє-четверте січня. Але схоже що Сонце змінює свої плани.

В вівторок, 3 січня, значної сонячної активності очікувати не варто.

За останню добу сонячна активність була на помірному чи низькому рівні. За останні 24 години на Сонці відбулося одразу п’ять спалахів класу С, найбільш значним з них був спалах С9,44. Таких клас спалахів вже має вплив на нашу планету.

Попри це експерти стверджують, що у вівторок геомагнітне поле Землі буде спокійним. Сонячна активність буде низькою, але зберігається ймовірність виникнення спалахів класу М.

Тож станом на 3 січня 2023 року прогноз сонячної активності виглядає наступним чином:

Імовірність малого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 35%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%

Також кількість плям на Сонці — 29.

Метеозалежним людям слід уважно ставитися до прогнозів активності геомагнітного поля нашої планети. Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я та загальне самопочуття людей. Попередження про магнітні бурі дозволяють запобігати збільшенню кількості випадків інсультів та інфарктів у дня, що передують високій сонячній активності.

Щоб вберегти себе, потрібно дотримуватися наступних рекомендацій:

відмовитися від вживання алкоголю;

скоротити вживання кави та енергетичних напоїв;

більше часу проводити на свіжому повітрі та займатися помірною фізичною активністю;

спати мінімум шість годин на добу;

якщо у вас хронічні хвороби серцево-судинної системи або ви страждаєте від підвищеного чи пониженого тиску, не сідайте за кермо, краще прогуляйтеся пішки або скористайтеся громадським транспортом;

відмовитися від їжі, яка сприяє затримуванню води в організмі — солоне, гостре та копчене.

Також варто завжди мати при собі ліки від хронічних хвороб, якщо ви від таких страждаєте.