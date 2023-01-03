В обігу з’являться нові гривні: як вони виглядають

В Національному банку України повідомили про введення в обіг нової купюри, присвяченої 300-річчю з дня народження відомого українського філософа Григорія Сковороди.

29 грудня 2022 року Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень.

Там повідомляють, що ця пам’ятна банкнота повторює дизайн 500 гривень, які зараз в обігу, але на ній є одна характерна відмінність. На лицьовій стороні присутня офіційна символіка до відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди.

Всього в обіг введуть п’ятдесят тисяч банкнот. Основний малюнок звичний для українців — це портрет самого великого мислителя Григорія Сковороди. на зворотному боці зображено будівлю Києво-Могилянської академії, в якій навчався великий філософ. На пам’ятній банкноті є всі ті самі елементи захисту, що і на 500-гривненій банкноті зразка 2015 року.

То чим відрізняється пам’ятна банкнота?

Головна відмінність пам’ятної банкноти від звичайної — присутність на лицьовій стороні на місці водяного знака офіційної символіки до відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди — “Світ Сковороди”. Символ нанесений спеціальною оптично-змінною фарбою методом трафаретного друку. Напис поступово змінює колір від світло-зеленого до темно-зеленого в залежності від кута нахилу банкноти.

Придбати пам’ятну банкноту можуть всі охочі, адже вони лише трохи дорожчі за свій номінал. Вартість банкноти у конверті складе 541 гривню, у сувенірній упаковці трохи дорожче — 554 гривні.

Реалізацією пам’ятних банкнот займатимуться банки-дистриб’ютори — ПриватБанк, Укргазбанк, РадаБанк, Таскомбанк. Проте слід поспішати, адже українці вже почали купувати пам’ятні банкноти. Річ у тім, що Григорій Сковорода став ще одним символом незламності українців після ракетної атаки окупантів на музей філософа на Харківщині.

Нагадаємо, що 22 листопада 2022 року НБУ уже представив викарбувану срібну монету “Сад божественних пісень”, присвячену творам Григорія Сковороди.