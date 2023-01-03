Части украинцев придется заплатить 25 тыс. грн налога за свой автомобиль: кого касается

В 2023 году украинцам, владеющим дорогими автомобилями, придется заплатить за них налог в сумме 25 тыс. грн. Под налогообложение подпадают автомобили стоимостью более 2,512 млн грн, что соответствует 375 минимальным зарплатам. При этом транспортное средство должно быть не старше 5 лет.

Налогообложение автомобилей, которые по своей стоимости входят в категорию «предметов роскоши», осуществляется согласно статье 267 Налогового кодекса Украины. На 2023 год налоговая ставка по этому закону установлена в сумме 25 тыс. грн. Налог обязаны каждый год платить все владельцы автомобилей, подпадающих под вышеуказанные критерии. А если таких машин у украинца несколько, придется заплатить по 25 тысяч за каждую из них.

Налог на автомобиль начисляют начиная с месяца, когда на него было оформлено право собственности, то есть с момента его регистрации. ДАлее в течение месца собственник должен подать декларацию на свое транспортное средство.

Уплатить же налог необходимо не позднее, чем через 60 дней после получения налогового уведомления. Если не заплатить своевременно – сумма налога начнет расти. Просрочка более чем на 2 месяца прибавит к долгу еще 10%. Если же собственник затянул с платежом до срока 3 месяца со дня получения уведомления – заплатить придется уже на 20% больше. Кроме того, владелец рискует потерять твое транспортное средство, ведь за долги его могут просто арестовать. То есть автомобиль станет налоговым залогом.

В большинстве случаев собственник может свободно пользоваться своим автомобилем, даже когда он находится под залогом. Правда, продавать или дарить такое транспортное средство по закону запрещено. Если же владелец отказывается платить налог и у него уже накопился немалый долг, машину конфискуют и продадут. Часть вырученных за нее денег сразу же пойдет на погашение долга, а оставшиеся средства вернут бывшему владельцу.