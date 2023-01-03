ЗСУ вперше показали французьку версію HIMARS: на що здатна машина

В офіційному Twitter-аккаунті Міністерства Оборони України опублікували коротке відео, де показаний французький ракетний комплекс LRU M270. Його Франція передала Збройним силам України, проте його вперше показали публічно.

Що відомо про французького “брата” HIMARS

На відеоролику від Міністерства оборони України продемонстровані кадри французького комплексу LRU /M270 A1. Відео закінчується видовищними залпами американського HIMARS. LRU /M270 A1 показали широкому загалу вперше. В ролику його зафіксували на відео одразу після відправки вогняних подарунків російським окупаційним військам. Підпис до ролика говорить, що попри новорічні свята та тривалі вихідні ворог отримає ще більше подібних подарунків.

Комплекс LRU /M270 A1 являє собою модернізовану версію M270 MLRS, яка стоїть на озброєнні Франції. У порівнянні з добре відомим HIMARS французка версія є модернізованою. У неї гусенична платформа, а ще вона може запускати у два рази більше ракет за американську версію.

Про те, що Україні передали ще й французьку версію стало відомо наприкінці листопада. До речі, на озброєнні української армії є й німецька модифікація, відома під назвою MARS II.

Нагадаємо, що після передачі HIMARS нашими американськими партнерами в Кремлі оголосили полювання на цю техніку. Проте всі спроби окупантів були марними, знищити чи бодай пошкодити цей вид озброєння окупантам не вдалося.

Для українців американські системи залпового вогню вже стали легендою, адже HIMARS перетворили на нічний кошмар окупантів. Завдяки високій точності до 1-2 метрів HIMARS нищить військові бази окупантів, штаби та інші стратегічно важливі об’єкти. Одна із причин, чому нашим Збройним силам України вдалося звільнити Херсон — це завдання точних ударів по цілях та взяття під вогневий контроль всіх шляхів постачання зброї та матеріально-технічного забезпечення.