Окупантам приготуватися: ЗСУ почнуть використовувати комплекс РЕБ “Буковель”

Вже найближчим часом на озброєння 59-ої мотопіхотної бригади Збройних сил України поступить комплекс радіоелектронної боротьби “Буковель-AD”, призначений для боротьби з ворожими безпілотними літальними апаратами. Таке повідомлення опублікував у Facebook відомий журналіст Юрій Бутусов.

Що відомо про комплекс РЕБ “Буковель”

Наразі у відкритому доступні немає багато інформації, воно й очевидно, нехай можливості “Буковель-AD” здивують окупантів.

Вартість цього комплексу склала 15,7 млн грн. Волонтери зібрали понад 16 мільйонів гривень. “Буковель-AD” являє собою купольну систему радіоелектронної боротьби. Комплекс створили інженери української компанії Proximus. Комплекс здатен знаходити ворожі літальні апарати, наприклад, розвідувальний “Орлан-10” на відстані до 100 км. А вже на відстані 15-20 км 1 виводить із ладу безпілотні літальні апарати шляхом “приглушення” сигналу.

Сама купольна система радіоелектронної боротьби змонтована на пікапі. На її розвертання знадобиться не більше двох хвилин. Крім такої пересувної версії компанія Proximus виготовляє стаціонарні комплекси, які установлюють на триногу.

Згідно з інформацією від відомого видання Defence Express комплекс “Буковель-AD” почали тестувати на сході України ще у 2015 році. За цей час його вдосконалили, станом на 2021 рік в Proximus представили вже сьому модифікацію цього комплексу радіоелектронної боротьби. Одна із найсильніших характеристик цього обладнання — особлива купольна система, яка має доволі великий радіус дії.

Раніше повідомлялося, що вже найближчим сто операторів дронів завершать навчатися керуванню спеціальними дронами, які полюють на іранські “шахеди”. Тим часом українські інженери створили власні аналоги іранських дронів камікадзе. Вони зможуть завдавати удари в глибокому тилу противника, адже дальність їх польоту досягають трьох сотень кілометрів.

Як бачите, наші інженери та конструктори не сидять на місці, вони постійно працюють над створенням та вдосконаленням різноманітної техніки, покращить ситуацію на фронті.