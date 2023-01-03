Іноземні спецслужби здивовані успіхом кіберфронту України: як нам це вдається 

Минулого тижня Україну знову атакувати ракетами. Крім крилатих ракет, окупанти використовували “шахеди” для завдання ударів по енергетичній інфраструктурі. Кремль досі не покидає спроб залишити українців без електропостачання. Але завдяки зусиллям наших енергетиків Україна зустріла Новий рік зі світлом. Влада російської федерації планувала досягти цієї мети одночасними атаками одразу з кількох напрямів, в тому числі за допомогою кібератак.

Як українським кібервійськам вдається ефективно відбивати атаки

Ще задовго до повномасштабного вторгнення в Україну в Кремлі активно розкручували бренд “Російські хакери”. Згідно з їхніми планами саме хакери мали завдавати шкоди банківській системі та критичній інфраструктурі. Таке завдання не було виконано, адже наміри окупантів поламати кіберППО від Служби безпеки України.

Інформація кібердепартаменту СБУ говорить про тисячі відбитих кібератак. 30 найбільш масштабних кібернападів могли погано закінчитися для нашої країни, але всі вони були успішно відбиті з мінімальними наслідками. Загалом за 2022 рік російські хакери атакували українські IT-системи більше ніж 4,5 тисячі разів. Якщо порівнювати цю цифру з даними за 2020 рік, то вона збільшилася втричі.

Очевидні успіхи Служби безпеки України в відбитті російських кібератак змусили іноземні спецслужби вивчати досвід та переймати його. Річ у тім, що жодна держава на земній кулі ніколи не стикалася з такими загрозами. Попри безліч спроб та зусиль окупантам не вдалося прорвати фронт ні на полі болю, ні на кіберфронті. Саме через такі успіхи спецслужби іноземних країн вважають армію українських ІТ-спеціалістів справжніми героями та між собою називають восьмим чудом світу.

Тобто ми здивували весь світ не тільки нашою стійкістю та здатністю протистояти набагато більшій країні в військовому сенсі, але й досвідом наших IT-спеціалістів, які творять справжні дива. захищаючи системи від невидимої загрози.