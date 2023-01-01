Важная новость от Пенсионного фонда Украины: со 2 января в силу вступят новые правила 

В Пенсионном фонде Украины рассказали о важных изменениях с пенсиями за декабрь.

Представители Пенсионного фонда Украины регулярно публикуют отчеты по финансированию выплат украинцам. В этот раз в ПФУ объяснили, что будет с пенсиями за декабрь, а также когда начнутся выплаты пенсий за январь. Такую информацию опубликовали на официальном сайте и в социальных сетях Пенсионного фонда Украины.

Сообщается, что финансирование на выплату пенсий граждан Украины за декабрь было завершено. За текущий месяц на пенсионные выплаты украинцам было направлено 51,4 миллиарда гривен. Информация уже передана уполномоченным банкам и компании Укрпочта.

Также в Пенсионном фонде сделали важное заявление о выплатах за январь 2023 года. Финансирование этих выплат начнется уже со второго января. Так что вполне возможно, что некоторые украинцы получат свои пенсии уже в ближайшие дни. Обычно украинским пенсионерам выплачивают пенсии чуть раньше, чтобы люди получили выплаты до 6 января, то есть до рождественских праздников.

Напомним, что теперь с декабря 2022 года Пенсионный фонд Украины занимается также и субсидиями. Заполнить заявку на получение льгот по коммунальным услугами можно через официальный портал электронных услуг Пенсионного фонда. Однако для этого понадобится иметь электронную цифровую подпись, а также отсканированные копии нужных документов.

Также теперь на Пенсионный фонд Украины перенесли полномочия по расчету и выплате больничных, а также субсидии. Из преимуществ таких изменений для украинцев стоит отметить возможность подавать документы для оформления тех или иных выплат социального характера онлайн без необходимости посещать заведение лично.

Напомним, что от недавнего времени украинцы получают доплаты к пенсии за возраст. Лица, старше 70 лет получат по 300 гривен надбавки, старше 75 лет — 400 гривен, и по 500 гривен для украинцев, которым исполнилось 80 лет.