Важлива новина від Пенсійного фонду України: з 2 січня набудуть чинності нові правила

Представники Пенсійного фонду України регулярно публікують звіти щодо фінансування виплат українцям. Цього разу у ПФУ пояснили, що буде із пенсіями за грудень, а також коли почнуться виплати пенсій за січень. Таку інформацію опублікували на офіційному сайті та у соціальних мережах Пенсійного фонду України.

Повідомляється, що фінансування на виплату пенсій громадянам України за грудень було завершено. За поточний місяць на пенсійні виплати українцям було скеровано 51,4 мільярда гривень. Інформація вже передана уповноваженим банкам та компанії Укрпошта.

Також у Пенсійному фонді зробили важливу заяву про виплати за січень 2023 року. Фінансування цих виплат розпочнеться вже із другого січня. Тож цілком можливо, що деякі українці отримають свої пенсії вже найближчими днями. Зазвичай українським пенсіонерам виплачують пенсії трохи раніше, щоби люди отримали виплати до 6 січня, тобто до різдвяних свят.

Нагадаємо, що тепер із грудня 2022 року Пенсійний фонд України займається також і субсидіями. Заповнити заявку на отримання пільг щодо комунальних послуг можна через офіційний портал електронних послуг Пенсійного фонду. Однак для цього потрібно мати електронний цифровий підпис, а також відскановані копії потрібних документів.

Також тепер на Пенсійний фонд України перенесли повноваження щодо розрахунку та виплати лікарняних, а також субсидії. З переваг таких змін для українців варто наголосити на можливості подавати документи для оформлення тих чи інших виплат соціального характеру онлайн без необхідності відвідувати заклад особисто.

Нагадаємо, що віднедавна українці отримують доплати до пенсії за вік. Особи, старші за 70 років отримають по 300 гривень надбавки, старші за 75 років — 400 гривень, та по 500 гривень для українців, яким виповнилося 80 років.