В силу вступили нові правила оформлення лікарняних: українцям все частіше відмовляють у виплатах

З 1 січня 2023 року набула чинності оновлена ​​редакція Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Таким чином повноваження щодо управління у системі загальнообов’язкового державного страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасних випадків перейдуть до Пенсійного фонду України. Таку інформацію вже опубліковано на офіційному сайті ПФУ.

Також наголошується, що у постанові є відмітка щодо окремих виплат з рахунку Фонду соціального страхування для громадян, які отримали травми на виробництві.

Щодо подання заяви, то правила не змінилися. Для розрахунку виплат страхувальник зобов’язаний подати заяву-розрахунок, в якій прописані дані про нарахування застрахованим особам сум страхових виплат.

Але вже з 1 січня 2023 року заява подаватиметься не особисто, а через особистий кабінет страхувальника на офіційному сайті е-послуг ПФУ.

Також подати заяву без додаткового програмного забезпечення зможуть усі роботодавці. Заяви-розрахунки за паперовими листами непрацездатності потрібно буде заповнювати в режимі ручного введення з прикріпленням відсканованих копій паперових листів непрацездатності.

Також в особистому кабінеті будуть доступні нові функції:

можна шукати та переглядати заяви-розрахунки страхувальника за певними критеріями (тип заяви, період та інші);

формування, редагування та відправлення заяви до Пенсійного фонду.

Окремо варто згадати, що як і раніше, за паперовими та електронними листками непрацездатності становитимуть окремі заяви-розрахунки.

Максимальна кількість таких листів в одній заяві-розрахунку складе 200 штук з метою покращення якості обслуговування та прискорення автоматизованої обробки заяв-розрахунків.

Водночас до заяви-розрахунки можна буде додавати пояснення та коментарі. Також можна буде додавати відскановані копії документів, які можуть бути корисними під час ухвалення рішення про фінансування.

Якщо страхувальники не мають можливості користуватися електронним кабінетом, то заяву можна подати письмово та подати до будь-якого відділу обслуговування громадян.