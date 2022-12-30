Спеціалісти DeviRo представили інноваційну розробку – безпілотник “Сайконія”: на що здатна машина

Спеціалісти дніпровського філіалу компанії DeviRo спроектували безпілотний літальний апарат “Сайконія”. Його будуть використовувати працівники Нацполу для вирішення службових завдань.

Що відомо про цей літальний апарат

З інформації, що оприлюднила пресс-служба Дніпровської обласної ради стає зрозуміло, що БПЛА “Сайконія” являє собою цивільну модифікацію безпілотника “Лелека-100”.

Спеціалісти компанії DEviRO створили для “Сайконії” спеціальний софт, який допоможе захоплювати цілі в повітрі для їх супроводу. Завдяки цьому програмному забезпеченню дрон зможе передавати поліцейським координати об’єктів в режимі реального часу.

На підготовку літального апарата для запуску знадобиться не більше 5 хвилин. “Сайконія” може перебувати в повітрі до 4 годин без перерви. Зображення з його відеокамери передаватиметься на пульти керування на відстані до 50 км. Також ця модель дрона оснащена тепловізором, що дозволить використовувати його для пошуку людей під завалами.

Вартість цього безпілотного літального апарата складає 140 тисяч доларів. Працівники Національної поліції, які несуть службу в Дніпрі, отримають ці безпілотники в рамках ініціативи Razom for Ukraine.

Заступник голови компанії DeviRo Кирило Заболотний зазначив, що безпілотний літальний апарат “Сайконія” можна буде використовувати для оцінки масштабів пошкодження та руйнування об’єктів енергетичної інфраструктури після ракетних атак росіян, відстеження диверсійних груп та злочинців-втікачів.

Нагадаємо, що зараз в Україні навчають сотню операторів дронів, які будуть перехоплювати іранські “шахеди”. Це теж розробка українських конструкторів. За сприяння мецената Андрія Мацоли, який профінансував розробку, наше небо стане більш захищеним.

Також раніше було завдано удару по російському аеродрому тактичної авіації “Енгельс”. Між іншим це за 800 км від лінії фронту. Атакувати глибокий тил росії безпілотні літальні апарати українського виробництва. Тож вже зараз в росії немає безпечних місць, а ще на нашу користь працює той факт, що росіянм стягнули системи ППО ближче до лінії фронту, а їхні аеродроми та інші військові об’єкти залишилися незахищеними.