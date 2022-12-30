Українців змушують повертати субсидію: у кого можуть забрати виплати

Отримувачку субсидії з Чернігова суд змусив повернути майже 4 300 гривень надміру виплаченої субсидії та ще й оплатити 3 000 гривень судового збору.

У Чернігівській області суд змусив українку повернути державі субсидію у розмірі 4 300 гривень через порушення правил оформлення. Таке рішення прийняв Деснянський районний суд Чернігова. Відповідну постанову було опубліковано на сайті 27 грудня.

Позов до суду подав Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради, який просив стягнути з жительки міста субсидію за період з лютого по квітень 2019 року (включно).

Обґрунтовується подання позову наступним чином, одержувач не задекларував доходи чоловіка своєї доньки, хоча він не був зареєстрованим у оселі. В суді зазначають, що під час нарахування субсидії враховуються доходи всіх членів сім’ї зі складу домогосподарства. Щоб доходи чоловіка не враховувалися, одержувачка мала довести що він не проживає за цією адресою. Для цього складається спеціальний акт, його повинні підписати двоє сусідів для підтвердження факту не проживання особи за вказаною адресою, а також місцевий депутат.

Оскільки отримувачка субсидії не оформила акт та не вказала доходи в декларації, суд визнав її винною. В результаті був проведений перерахунок субсидії за сім місяців, згідно з чим сума виплачених надміру коштів склала більше девяти тисяч гривень. Після зняття суми наданої житлової субсидії залишок склав 4 264 гривні. Цю суму і вимагали повернути у судовому порядку.

В цій ситуації суд зобов’язав стягнути з відповідачки суму незаконно отриманої субсидії, а також оплатити майже три тисячі гривень судового збору. При цьому відповідачка має право оскаржити таке рішення суду в апеляційній інстанції у встановлені діючим законодавством терміни.

Цей випадок – це ще один доказ на користь того, що при подачі заяви на отримання субсидії потрібно уточнити всю інформацію в працівника служби соціального захисту та вказувати лише реальну інформацію.