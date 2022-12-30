Укрпошта масово видає посилки без перевірки документів

Тепер отримати посилку в відділеннях Укрпошти можна без пред’явлення документів. Достатньо лище назвати код з смс-повідомлення, яке надійде вам на телефон.

Акціонерне товариство “Укрпошта” ввело новий спосіб ідентифікації при видачі посилок. Він почав діяти з 27 грудня. Тепер клієнтам достатньо надати код з смс-повідомлення, який оператор поштового відділення надішле на мобільний номер телефону отримувача, який вказано при відправці. Про це повідомили в прес-центрі компанії Укрпошта.

Проте проведення ідентифікації таким способом можливе не у всіх випадках. Підтвердити особу таким методом можна лише за кількох умов:

на посилці вказаний номер телефону отримувача посилки;

заявлена вартість відправлення не перевищує 15 000 гривень для посилок в межах України;

заявлена вартість відправлення не перевищує 20 тисяч гривень для міжнародних відправлень;

накладний платіж відсутній або його сума не перевищує п’яти тисяч гривень для внутрішніх відправлень;

на посилці відсутні мітки “Вручити особисто” або “Судова повістка”.

Насправді українці давно знайомі з таким способом підтвердження особи у поштових відділеннях. Така можливість давно існує у головного конкурента Укрпошти – Нової пошти, а також у популярній службі доставки Meest.

Нова можливість значно спростить життя українців, адже іноді трапляється, що смс про надходження посилки надійшло в момент, коли з собою немає документа, який посвідчує особу або ви пришли забирати посилку, але виявили, що паспорт залишився в іншій сумці.

Нагадаємо, що раніше Укрпошта відмовилася доставляти пенсії українцям. Проте держава зобов’язала акціонерне товариство Укрпошта виконувати покладений на нього обовязок до кінця дії воєнного стану та шість місяців до його скасування. Після нашої перемоги у війні буде проведено конкурс на обрання нової компанії, яка візьме на себе зобов’язання доставляти пенсійні виплати мільйонам українців.