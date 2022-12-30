Найкращі мами в світі: названо ТОП-7 жіночих імен, які найкраще дбають про дітей

Далеко не всі жінки можуть стати чудовою мамою для власної дитини. Хтось може перетворитися на справжнього наглядача, інші ж готові на все заради свого чада.

Езотерики назвали сім імен жінок, які стають найкращими матерями.

Анна

Жінки з іменем Анна стають ідеальними матусями. Вони готові віддати життя заради своєї дитини. Жінки з цим ім’ям дуже порядні та жертовні. Вони виховуватимуть дитину в строгості, але з любов’ю до праці, порядку та увагою до оточуючих.

Олена

Власниці цього імені самі в душі наче діти. Саме тому вони обожнюють проводити час з малюками. Олени мають всі шанси завоювати звання кращої мами на світі. Вони чуйні та завжди готові дати пораду дитині.

Світлана

Світлани з дитинства мріяли про те, як вони дбатимуть про дитину. Власниці імені готові захищати дитину від різних проблем. Вони наче вовчиці кидатимуться на всіх, хто спробує образити їх чадо. При цьому Світлана навчить своїх дітей чудово розрізняти добро і зло.

Ірина

Жінка з ім’ям Ірина буде суворою, але люблячою мамою. Для жінки з таким іменем буде важливо підтримувати дружні стосунки з дитиною. Ірини мають добре розвинену інтуїцію, а тому легко розуміють, що потрібно дитині.

Поліна

Поліна стане подругою для свої дітей та справжнім прикладом для наслідування. Власниці цього імені готові поєднувати побудову кар’єри та материнство, а тому завжди знайдуть час на створення аплікації в дитячий садок.

Оксана

Привітні Оксани будуть суворими, але люблячими матерями. Вони ніколи не дозволять перевернути дім з ніг на голову, адже прагнуть виховати дітей впевненими та безстрашними. Жінка з таким іменем буде багато вимагати для дітей, але це все заради їх блага.

Людмила

Власниці цього імені завжди знайдуть баланс між сім’єю та кар’єрою. Вони готові покинути роботу та власні мрії, головне – щоб діти були щасливими. При цьому Людмили будують дружні відносини з дітьми.