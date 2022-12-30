Графіки відключення електроенергії скасовують: чи будемо зі світлом в новорічну ніч

В офісі президента зробили заяву, яка порадувала українців. Там пообіцяли, що на Новий рік українці будуть зі світлом. Наразі енергетики працюють цілодобово, щоб відновити енергосистему після десятої атаки, а також захистити її від ударів в майбутньому.

Таку чудову новину повідом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі “Ми-Україна”.

Першочергове завдання влади цими днями – створення всіх необхідних умов для того, щоб кожен українець мав вдома світло в новорічну ніч.

На сьогодні українські енергетики активно працюють над тим, щоб захистити підстанції та інші енергетичні об’єкти від ракетных атак росіян фізично. Мова йде про створення великих вагонів та спеціальних бетонних укриттів, які будуть здатні захистити важливе обладнання від ракет та іранських дронів. Це не єдиний захід, який терміново впроваджують енергетики для захисту від атак. Кирило Тимошенко додає, що зараз розробляється одразу кілька стратегій для захисту енергетичної інфраструктури від ракетного терору, але наразі краще не розголошувати більше інформації.

Також заступник голови ОП розповів про те, як вже зараз планується відбудова зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури та всієї України загалом.

Стосовно енергосистеми, то вже зараз є декілька підходів відновлення. Зараз ремонтується все, що частково зруйновано чи пошкоджено, але на це потрібно чимало часу та ресурсів, а подати елекрику людям необхідно вже зараз. Оскільки повноцінний ремонт потребує багато часу, то енергетики терміново налагоджують роботу нових “паралельних інфраструктурних об’єктів”, які вже зараз стануть частиною енергосистеми та забезпечать нормальне функціонування енергооб’єктів.

Це надзвичайно чудова новина, особливо на фоні того, що 29 грудня 2022 року російські окупанти здійснили десяту масовану ракетну атаку. Ворог запустив сім десятків ракет на 13 безпілотників, нашим силам протиповітряної оборони вдалося знищити понад 80% всього, що становило загрозу. Нажаль без влучань не обійшлось, але росіянам не вдалося досягнути мети. Станом на п’ятницю рівень дефіциту був на тому ж рівні, що і до десятої атаки на енергосистему, і все це завдяки неймовірним зусиллям наших енергетиків.