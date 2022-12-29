Загальна мобілізація: кого можуть призвати у 2023 році

У зв’язку з повномасштабним вторгненням російської федерації з 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан. На сьогодні його подовжили до 19 лютого 2023 року й імовірно продовжать ще. Введення воєнного стану передбачає загальну мобілізацію, тобто повістки можуть отримати чоловіки у віці від 18 до 60 років.

Зазначимо, що мобілізаційні заходи проводять одразу у всіх областях України з метою поповнення лав Збройних сил України.

Призову в Україні в умовах воєнного стану підлягають всі військовозобов’язані чоловіки у віці від 18 до 60 років, придатні до військової служби або резервісти. Проте з вищою ймовірністю призвуть тих, хто вже має досвід у військовій справі, наприклад, тих, кого вже призивали для служби в АТО чи ООС. При цьому всі військовозобовязані громадяни повинні зявитися до територіальних центрів комплектування (ТЦК) для постановки на військовий облік та визначення призначення в умовах воєнного стану.

А от потрібну кількість осіб, яких потрібно призвати визначає Генеральний штаб разом із Радою Національної безпеки і оборони України. Після чого мобілізаційні заходи проводять в чотири етапи, відповідно до потреб та можливостей під час бойових дій.

Під час першої черги призивають оперативний резерв, сюди входять колишні військові до 40 років з бойовим досвідом служби в армії за контрактом або під час мобілізації для служби в АТО/ООС. Військовслужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом. Громадяни, які закінчили військові кафедри ВНЗ в якості офіцерів запасу та призивалися на попередніх етапах мобілізації, тобто до повномастшабного вторгнення для служби в Антитерористичній операції або Операції обєданих сил. Особи, що не мають обмежень по віку та фізичних обмежень щодо призову на службу в лави Збройних сил України.