Система ППО РФ прогавила український безпілотник: окупантів закидали гранатами аж у Брянській області

Окупанти стверджують, що Збройні силу України нанесли удар по одній з російських ракетних установок у Брянській обласлі. Таку інформацію розповсюджують російські засоби масової інформації. За даними ASTRA в Унечському районі Брянської області український безпілотник завдав удару по пусковій установці зенітного ракетного комплексу С-300.

У повідомленні йде мова про те, що безпілотники скинули вибухові пристрої по позиціях росйських сил оборони. В результаті із ладу вивели установку С-300. При цьому цю установку знищили ще до того, як почалася масована ракетна атака на українську інфраструктуру, орієнтовно в 4:30 ранку.

В той же час губернатор Брянської області повідомив, що спрацювала система протиповітряної оборони та стверджував, що додних руйнувань та постраждалих немає, а в результаті роботи системи протиповітряної оборони були збиті безпілотні літальні апарати.

Нагадаємо, що раніше цього тижня Збройні сили України нанесли удар по аеродромі Енгельс де базуються російські Ту-95 МС та Ту-10. За допомогою безпілотних літальних апаратів українського виробництва вдалося пошкодити літаки та знищити диспетчерську вежу. Також вдалося задвохсотити мінімум трьох рашистів.

Ракетна атака на критичну інфраструктуру 29 грудня 2022 року була успішно відбита. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити 54 ракети із 69, а також знищити більше десятка іранських “шахедів”.

Цього разу росіяни використали порівняно менше крилатих ракет. Раніше повідомлялося, що у російських окупантів закінчуються запаси крилатих ракет, наявних вистачать всього на дві-три атаки. Також вони економлять іранські дрони, найчастіше їх тепер використовують для визначення розташування наших сил протиповітряної оборони. Саме тому командування Збройних сил України закликає українців не викладати в соціальних мережах фото та відео роботи наших сил ППО.