Справи геть кепські: окупанти почали використовувати ракети X-101, виготовленні після жовтня 2022 

Під час ракетної атаки на енергетичну інфраструктуру 29 грудня окупанти випустили зі своїх Ту-95МС мінімум одну ракету Х-101, яку виготовили в четвертому кварталі 2022 року. Таку інформацію наводить Defense Express з власних джерел.

Важливо й те, що таке трапилося не вперше, окупанти вже використовували новенькі Х-101 під час масований ракетних атак. Наприклад, 22 жовтня російська федерація випускала ракету, виготовлену у другому кварталі поточного року.

Проте в обох випадках залишається незрозумілим, скільки саме “свіжих” ракет окупанти випускали під час ракетних атак в процентному співвідношенні. Проте вже зараз можна стверджувати, що проблеми з крилатими ракетами в росії досить суттєві. Лише вдумайтесь, якщо у жовтні російська федерація використовувала ракети, виготовлені у другому кварталі (з квітня по червень), то зараз вже застосувала ракети виробництва четвертого кварталу (з жовтня по грудень).

Одна з основних причин, чому так стається може ховатися в тому, що з кожним місяцем рашистам все важче діставати західні компоненти, зокрема комплектуючі із США. А запаси електроніки зроблені заздалегідь рано чи пізно вичерпуються.

Нагадаємо, що раніше поширювалася інформація, що за період між другим та третім кварталами цього року окупанти змогли виготовити не менше пів сотні ракет X-101, в той же час за період з другого кварталу 2018 року по кінець листопада 2022 року оборонка російської федерації виготовила не менше чотирьої сотень одиниць таких крилатих ракет.

Проте з кожним днем окупантам складніше виготовляти нові ракети, адже санції вже працюють, тобто дістати, а тим більше накопичити електроніку надзвичайно складно.

Нагадаємо, що недавно у іранському “шахеді” були знайдені чипи AMD, на фоні цієї новини наші західні партнери спробують позбавити Іран та російську федерацію лазівок.