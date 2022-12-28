Експерти назвали 5 неочевидних приладів, які варто вимикати з розетки на ніч: заощаджуємо кіловати та кошти

Через складну ситуації з електропостачанням українців закликають заощаджувати електроенергію. Чимало побутових приладів ми залишаємо в розетці на всю ніч, це призводить до зайвого енергоспоживання та впливає на суми в платіжках. Ми поспілкувалися зі спеціалістами та з’ясували, які п’ять приладів можна вимкнути з розетки на ніч. аби вони не пожирали електрику на марно.

Комп’ютер чи ноутбук. Якщо ваш ноутбук заряджений, то немає сенсу залишати його в розетці на ніч. Телевізор. Якщо ви вмикаєте телевізор в якості фону на всю ніч, або засинаєте не вимкнувши його, то це не лише збільшує суму у платіжці, але й негативно впливає на ваше здоров’я. Постійний потік інформаційного шуму порушує нормальний сон, що дуже негативно відображається на загальному самопочутті людини. Смартфони та планшети. Все одно зарядити батарею більше ніж на 100% не вийде. Тож залишати телефон на зарядці на всю ніч немає сенсу, а от постійне включення в 220 Вольт точно не подовжить терміни служби акумуляторної батареї. Wi-Fi роутер. Цей прилад хоч і споживає зовсім мало електроенергії, але все одно за місяць сума в платіжці може зменшитися на кілька гривень. До того ж якщо ми всі вимкнемо маршрутизатори на ніч, це хоч і не значно, але допоможе нашій енергетичній системі. Бойлер. Кажуть, що часте відключення бойлера від електромережі не найкращим чином впливає на його терміни служби, але насправді водонагрівач споживає чимало електроенергії. Поки ви спите бойлер кілька разів вмикається, щоб підтримувати температуру води. Вимикаючи його на ніч ви будете приємно вражені, адже сума в платіжці точно зменшиться.

Загалом на ніч краще вимикати всі електроприлади окрім холодильника, адже при підключенні до розетки вони все одно споживають кіловати, хоч і небагато.