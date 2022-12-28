В Україні зростуть тарифи на воду: дізнайтеся актуальні ціни в Києві та регіонах

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла рішення через невизначеність щодо планування водоканалами господарської діяльності.

27 грудня національна комісія на засіданні прийняла постанову про встановлення нових тарифі на централізоване водопостачання та водовідведення. Про це повідомили на офіційному сайті НКРЕКП.

Нові тарифи вже прийняли для комунальних компаній в 18 областях та столиці України.

Тарифи на перше півріччя 2023 року та в травні 2023 року варто затвердити департаментом по регулюванні відносин в сфері централізованого водопостачання та водовідведення та віддати їх на затвердження комісії, яка скоригує тарифи з урахуванням поточної ситуації.

Таке рішення Національної комісії пов’язане одразу з багатьма чинниками, але в першу чергу на зміну вартості впливає невизначеність в умовах воєнного стану.

Як результат тарифи на водопостачання та водовідведення в середньому виростуть на чверть. В регіонах очікується зростання тарифів на 10-30% в порівнянні з діючими в 2022 році тарифами. Для прикладу, клієнти “Київводокалу” будуть змушені платити 38, 1 гривні з урахуванням податку на додану вартість замість 30,38 гривні за кубометр води. Клієнти “Львівводоканалу” відчують подорожчання не так суттєво, адже вартість кубометра води зросте трохи більше ніж на дві гривні за кожен.

Нагадаємо, що ще влітку Верховна Рада України прийняла закон, який забороняє підвищувати тарифи на газ та тепло, проте цей мораторій не розповсюджується на доставку холодної води, водовідведення, вивіз твердих побутових відходів, а также електропостачання.

При цьому щодо газу та тепла, то мораторій на підвищення тарифів діятиме до моменту скасування воєнного стану та ще пів року після. Також всі українці, які не можуть оплачувати комуналку мають право на отримання субсидії. Для цього потрібно звернутися до місцевих органів соціального захисту з відповідною заявою.