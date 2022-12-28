В ПФУ розповіли, як збільшити власну пенсію на 50% і більше: стосується кожного

В Україні є понад 11 мільйонів пенсіонерів і переважна їх більшість отримують мінімальну виплату. Грубо кажучи, їхній щомісячний дохід коливається в межах 2000-3000 гривень. Лише кілька відсотків (менше 10%), отримують максимальну пенсію, яка дорівнює десятьом мінімальним. І 15-20% отримують середню виплату, яка коливається в межах 5000-10 000 грн. Здавалося б змінити ці суми нереально. Вони формуються залежно від розміру страхового стажу та зарплати, яку особа отримувала протягом трудового періоду. Та все ж таки один варіант є. Абсолютно кожен пенсіонер має можливість підвищити власну пенсію на 30%, 50% і навіть більше.

В ПФУ нагадали про можливість відстрочки

Пенсія автоматично зростатиме, якщо особа від неї тимчасово відмовиться. Що це означає? Це означає, що якщо громадянину виповниться 60 років, то при наявності необхідного стажу він може оформити пенсію, або ж взяти відстрочку на кілька років. За кожен місяць відстрочки до пенсії нараховуватиметься певний відсоток. Наприклад, якщо відстрочка на 5 років, тобто 60 місяців, то до кожного місяця дорахують 0,5%. Якщо відстрочка на 5 і більше років, то вже буде 0,75%. Таким чином у другому випадку, за 5 років пенсія збільшиться на 50% мінімум.

Ще більшою її можна зробити, якщо особа весь цей час продовжує працювати. В Україні є багато працюючих пенсіонерів. Вони можуть додатково окрім понаднормового стажу отримувати ще й відсотки за відстрочку. Пенсія таких осіб може бути збільшена у півтори рази.

Оформлювати пенсію можна в електронному форматі

І до теми, зауважимо, що тепер українці мають можливість оформлювати пенсію на сайті ПФУ. Для цього треба зареєструватися та зайти у власний кабінет. Виконавши всі інструкції, документи буде передано у відповідні служби. Це дозволить людям уникнути довжелезних черг та зайвої трати часу на походи по кабінетах.