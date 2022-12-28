В ПФУ рассказали, как увеличить свою пенсию на 50% и более: касается каждого

В Украине более 11 миллионов пенсионеров и подавляющее их большинство получают минимальную выплату. Грубо говоря, их ежемесячный доход колеблется в пределах 2000–3000 гривен. Лишь несколько процентов (менее 10%), получают максимальную пенсию, равную десяти минимальным. И 15-20% получают среднюю выплату, которая колеблется в пределах 5000-10000 грн. Казалось бы изменить эти суммы невозможно. Они формируются в зависимости от размера страхового стажа и заработной платы, которую лицо получало в течение трудового периода. И все же один вариант есть. Совершенно каждый пенсионер имеет возможность повысить собственную пенсию на 30%, 50% и даже больше.

В ПФУ напомнили о возможности отсрочки

Пенсия будет автоматически расти, если лицо от нее временно откажется. Что это значит? Это означает, что если гражданину исполнится 60 лет, то при наличии необходимого стажа он может оформить пенсию или взять отсрочку на несколько лет. За каждый месяц отсрочки к пенсии будет начислять определенный процент. К примеру, если отсрочка на 5 лет, то есть 60 месяцев, то к каждому месяцу досчитают 0,5%. Если отсрочка на пять и более лет, то уже будет 0,75%. Таким образом, во втором случае, за 5 лет пенсия увеличится на 50% минимум.



Еще больше ее можно сделать, если лицо все это время продолжает работать. В Украине много работающих пенсионеров. Они могут дополнительно кроме сверхурочного стажа получать еще и проценты за отсрочку. Пенсия таких лиц может быть увеличена в полтора раза.

Оформлять пенсию можно в электронном формате

И к теме заметим, что теперь украинцы имеют возможность оформлять пенсию на сайте ПФУ. Для этого нужно зарегистрироваться и зайти в свой кабинет. Следуя всем инструкциям, документы будут переданы в соответствующие службы. Это позволит людям избежать длиннющих очередей и лишней траты времени на походы по кабинетам.