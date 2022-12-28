Перемога України вже близько: астролог назвав вирішальну в  2023 році дату

Перемогу України над армією окупанта прогнозують не лише військові експерти та розвідка провідних країн, але й астрологи. Знавці зірок стверджують, що Україна вистоїть в цій боротьбі, а один з днів 2023 року стане вирішальним у цьому протистоянні.

Своїм прогнозом поділилася відома астролог Альбіна Пономаренко. Вона впевнена, що перемозі України сприятиме одразу чотири астрологічні аспекти. Загалом в 2023 році для України буде одразу кілька важливих дат, але один день буде найважливішим для українців.

Запам’ятайте дату 10 лютого 2023 року. Це дуже сильна дата, і вона увійде в історію.

В той же час астролог запевняє, що січень буде дуже складним для Збройних сил України та всіх громадян загалом. Ворог не полишить планів занурити українців в темряву. Особливо обережними варто бути в новорічну ніч, а також в ніч з 6 по 7 січня, саме в цей час армія країни-загарбниці може “привітати” українців зі святами. Враховуючи репутацію країни-терориста від російських окупантів можна чекати чого завгодно. Але Україна вистоїть та впорається з усіма викликами, адже ми неймовірна нація, яка здатна на подвиги заради своєї землі.

В той же час вже з 20 січня почнуться зміни на краще. З кожним днем боротьби українські Збройні сили стають сильнішими, а армія окупантів втрачає все більше зброю та живої сили. Нещодавно були заяви, про те, що на полі бою зрівнялися сили артилерії. Якщо на початку війни на кожен наш снаряд окупанти могли витратити десять, то зараз різниця суттєво скоротилася. Більше того, сучасне західне озброєння, яким зараз користуються українські захисники, має значну перевагу перед радянським спадком російської федерації.

Сподіваємося, що вже до кінця 2023 року наша країна здобуде перемогу у цій жорстокій війні, в блакитно-жовтий стяг майорітиме над Кримом та Донбасом.