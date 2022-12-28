Тарифи на електроенергію зростуть з 1 січня: скільки доведеться платити

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищить тарифи на електропостачання до 517 грн/МВт-г. Ціна розраховується на основі вартості електрики на ринку на добу наперед.

НКРЕКП на засіданні 27 грудня прийняла постанову про встановлення тарифу на послуги постачальники останньої надії на перший квартал 2023 року. Вартість з 1 січня 2023 року складе 517,04 грн/МВт-г. без врахування податку на додану вартість. Про це свідчить документ, який опублікували на офіційному сайті національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

В повідомленні до постанови пояснюється, що тарифи на послуги постачальника останньої надії на розрахунковий період визначається та встановлюється національною комісією на основі інформації по фактичних цінах на електроенергію на ринку на добу вперед за два місяці базового періоду.

Держаний регулятор зазначає, що вказаний тариф не перевищує п’ятикратного розміру середнього арифметичного значення тарифів на послуги постачальника останньої надії.

Зазначимо, що в першому кварталі 2022 року тариф на послуги постачальника останньої надії на ринку електроенергії складав 516,85 грн/МВт-г.

До речі постачальники газу вже повідомили своїх споживачів про нові тарифи на розподіл газу. Нагадаємо, що щомісячна сума до оплати залежить від кількості спожитих кубометрів газу за 2022 рік.

Також ціни на електрику для підприємців суттєво виростуть. Але не поспішайте радіти, що подорожчання стосується лише підприємців, всі українці відчуються подорожчання на собі, адже зміна тарифів вплине на вартість всіх продуктів.

Нагадаємо, що тарифи на газ та тепло не будуть збільшувати в умовах воєнного стану, а також пів року після його скасування. Також всі українці, які не в змозі оплачувати комуналку мають право на отримання субсидії, Для цього потрібно звернутися з відповідною заявою до місцевих органів соціального захисту.