Окупанти почали використовувати “шахеди” по новому: чого очікувати від ворога

Окупанти змінили тактику використання безпілотних літальних апартів “Shahed-136”, які їм постачає Іран. Про це повідомила прессекретар оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

З чим пов’язана зміна тактики

Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни змінили тактику. Тепер вони скоротили частоту застосування цих літальних апаратів. Річ у тім, що першу партію окупанти використали дуже швидко. Більшості “шахедів” не вдалося досягнути цілей. Найчастіше їх збивали на підльотах до об’єктів критичної інфраструктури.

Дрони з другої партії використовуються дуже економно. Окупанти тепер запускають їх не для атак на об’єкти критичної інфраструктури, а для виявлення розташування українських систем протиповітряної оборони. Після цього запускається друга хвиля безпілотних літальних апаратів-камікадзе. Гуменюк підкреслила, що запуск кількох безпілотників робиться для того, щоб виявити комплекси ППО. У звязку з цим командування Збройних сил України просять громадян не повідомляти в соціальних мережах про роботу українських сил протиповітряної оборони, оскільки всі канали в месенджерах та групи в фейсбуці постійно моніторяться російськими спецслужбами. Навіть якщо ви не вказуєте точне місце події, ФСБ може вирахувати місця роботи ППО, адже запускає кілька безпілотників та розуміє де було втрачено зв’язок з апаратом.

Нагадаємо, що востаннє російські окупанти використовували іранські безпілотні літальні апарати 19 грудня. Того дня БПЛА “Герань-2”, а точнше іранські “Шахед-136” в кількості двадцяти одиниць атакували Миколаївську область на столицю України. 15 з 20 безпілотників вдалося знищити українським системам протиповітряної оборони.

При цьоиу ризик нанесення ударів по обєктах критичної інфраструктури іранськими дронами все ще зберігається, адже країна-терорист повністю випрадовує свій статус. Росія не покидає спроб занурити українців у пітьму, але навіть в темряві нас не здолати, після всього що нам довелося пережити з моменту повномасштабного наступу відключення електропостачання нас не налякати. До того ж енергетики у будь-якому випадку відновлять електропостачання, навіть якщо доведеться кілька днів пожити у темряві.