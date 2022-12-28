На сонці зафіксовані спалахи класу С та М: яку небезпеку вони несуть

Протягом останньої доби надмірної сонячної активності не виявлено. Зафіксовані два помірні спалахи класу С і один спалах класу М2,07. Спалахи класу М вважають спалахами середньої інтенсивності. Вони можуть викликати незначні радіоперешкоди на денній стороні нашої планети. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що геомагнітне поле Землі буде нестабільним, але сонячна активність залишатиметься низькою.

Згідно з прогнозом, сонячна активність на 28 грудня буде такою:

вірогідність малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність суттєвої сонячної активності — 1%;

ризик спалаху на Сонці класу М — 40% (спалах середньої інтенсивності, який не несе суттєвої небезпеки);

ймовірність спалаху класу Х — 10%;

кількість сонячних плям — 30.

Надмірна сонячна активність може негативно впливати на самопочуття людей. Давно зафіксовано, що під час магнітних бур кількість інфарктів та інсультів зростає. Знаючи про це, можна запобігати захворюванню, достатньо мати при собі таблетки, які ви зазвичай приймаєте, та контролювати рівень кров’яного тиску.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

Магнітні бурі найбільше впливають на метеочутливих людей та тих, хто страждає від хронічних захворювань. Найхарактерніші симптоми під час підвищеної сонячної активності це — головний біль, нудота, запаморочення, біль у серці, втома, безсоння, підвищення тиску.

Щоб покращити самопочуття, достатньо дотримувати таких правил:

регулярно провітрюйте кімнату та більше часу проводьте на свіжому повітрі;

не відмовляйтесь від помірних фізичних навантажень, це може бути звичайна прогулянка в парку;

пийте більше води та зеленого чаю, натомість відмовтеся від кави, алкоголю та енергетиків;

намагайтеся засинати в один і той же час, спіть не менше 6 годин на добу, а краще — 8;

відмовтеся від жирної, смаженої та гострої їжі;

зберігайте спокій, адже хвилювання ні до чого доброго не призведуть, а навпаки, лише погіршать ситуацію.