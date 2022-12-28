Українцям в Польщі масово скасовують статус UKR: в посольстві пояснили, що робити в такому випадку

Все частіше трапляються ситуації, коли громадяни України в Польщі, які раніше отримали статус тимчасового захисту, виявляють, що він анульований. Найчастіше втрату статусу UKR виявляють при зверненні в місцеві органи чи під час повернення на території Польщі. В Посольстві України в Польщі розповіли, чому так стається та що робити в такому разі.

Найчастіше скасування статусу тимчасового захисту у Польщі пов’язують з технічним збоєм у програмі. В такому випадку українцям рекомендується звернутися в органи місцевої влади (ужонд) для відновлення статусу.

Згідно діючого законодаства Польщі втратити статус UKR можна лише у одному випадку – особа покидала територію Республіки Польща на строк понад 1 місяць. Всі інші підстави для скасування статусу тимчасового захисту будуть неправомірними.

У разі скасування статусу UKR (Pesel) потрібно звернутися до місцевих адміністрацій – Urząd miasta/urząd dzielnicy, urząd gminy, які займаються видачею PESEL українцям.

Якщо там відмовлять або направлять до прикордонної служби – Straż Graniczna, то можна звернутися до регіонального чи центрального управління у справах іноземців у Варшаві Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Cudzoziemców.

Також питання, повязані зі скасуванням статусу тимчасового захисту можно зясувати за номерами на “гарачій лінії”:

Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego у Варшаві: +48 (22) 695 67 73;

Управління у справах іноземців в місті Варшава: +48 47 721 75 75

Тобто, якщо ви впевнені, що не порушувати законів Республіки Польща та не покидали територію країни на термін більше одного місяця, то статус скасований випадково. Його доволі швидко мають поновити після першого ж звернення.

Нагадаємо, що Польща прийняла близько двох мільйонів біженців та всіляко їх підтримує : надає безкоштовне житло, фінансову допомогу, сприяє працевлаштуванню та безкоштовній освіті школярів та студентів, які вимушені покинути Україну через постійну загрозу життю та здоров’ю.