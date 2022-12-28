Українцям розповіли, яке максимальне покарання за неявку до військомату

Вже понад 10 місяців українці живуть в умовах воєнного стану через повномасштабне вторгнення російських окупантів. З першого дня війни триває загальна мобілізація, яку подовжили до 19 лютого 2023 року. Під час мобілізації всім чоловікам у віці від 18 до 60 років можуть вручати повістки. Проте далеко не всі чоловіки поспішають з’явитися до військомату після отримання повістки. Тож яке покарання чекає на тих, хто порушує закон в умовах воєнного часу.

Особи, які підлягають мобілізації та отримали повістку повинні з’явитися до військомату або територіального центру комплектування (ТЦК).

Якщо чоловік не підлягає мобілізації, то йому достатньо надати відповідні документи, які підтвердять таку інформацію.

За неявку до військомату чоловіки ризикують понести кримінальну відповідальність.

Стаття 336 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років за ухиляння від виконання мобілізаційного розпорядження про направлення на проходження ВЛК.

Якщо ж призовника проінформувати лише в телефонній розмові, за умови наявності доказів виклику до ТЦК, то особу можуть притягнути до відповідальності згідно ККУ. В такому разі доведеться сплатити штраф в сумі від 5 100 до 8 500 гривень, штраф можуть замінити виправними роботами на строк до одного року.

Також за неявку в ТЦК за викликом можна понести адміністративну відповідальність, в такому разі доведеться сплатити штраф у розмірі від 3 400 до 5 100 гривень та все таки з’явитися в ТЦК. При цьому ставлення до ухилянта буде не таким як до добровольця чи того, хто з’явився за викликом. Ухилянтові навряд чи дадуть можливість обрати місце служби, адже доброволець може обирати місце, де він буде максимально корисним. Наприклад, якщо особа мала досвід керування дроном, то який сенс направляти її в танкові війська.