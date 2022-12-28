Росія не здатна захистити літаки від українських БПЛА: чи варто чекати припинення ракетних атак

Росія не може відбивати удари, які наносяться по її території за допомогою українських дронів. Саме так прокоментував останній удар по авіабазі в Енгельсі Руслан Левієв з Conflict intelligence team.

Звідки така інформація

Всі вважали, що після першої атаки українських БПЛА по аеродрому стратегічних бомбардувальників, російські військові зроблять висновки та посилять протиповітряну оборону в районі аеродрому. Проте 26 грудня українські військові нанесли ще один удар за допомогою безпілотного літального апарату, ймовірно, українського виробництва. Є непідтверджена інформація, що він був результативним за перший, адже вдалося пошкодити мінімум п’ять літаків та диспетчерську вишку.

Проте росія заявляє, що безпілотник їм вдалося збити на підступах до цілі, проте відеозаписи зафіксували вибух близько до землі, в той час коли системи ППО збивають цілі в небі.

Левієв вважає, що росіяни не стали переміщати системи ППО з лінії фронту. Адже там вони набагато потрібніші. Це лише підтверджує, що російські аеродроми та інші об’єкти беззахисні. Такими темпами можна знищити суттєву частину озброєння та живої сили противника в глибокому тилу.

Але чи означає це, що ракетні атаки на Україну припиняться? Нажаль, відповідть буде – ні. Річ у тім, що крім літаків, з яких армія російської федерації запускає ракети, у них є й кораблі, які регулярно використовують для нанесення ракетних ударів по Україні. Також не варто відкидати можливість атак на критичну інфраструктуру іранських “шахедів”, які окупанти активно використовують.

Зазначимо, що українські конструктори зараз активно навчають операторів дронів керувати новим квадрокоптером, здатним перехоплювати “шахеди”.

Варто пам’ятати, що російська армія з кожним днем стає слабшою, а Збройні сили України поступово переходять на інноваційне озброєння по стандартах НАТО.