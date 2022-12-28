Справи геть кепські? Росія почала використовувати “Панцири”, які мала відправити в Ірак

Ще в 2014 році влада Іраку замовила доставку ЗРПК “Панцир-С1”. Згідно договору, Росія мала доставити 48 комплексів. Проте великі втрати Кремля в війні з Україною змусили державу-терориста змінити свої плани. Росія сама почала використовувати комплекси, призначені для поставки в Ірак, забувши подбати про підходяще захисне забарвлення.

Що про це відомо та як це вплине на поточну ситуацію в Україні

Аналітик Олександр Коваленко стверджує, що окупанти в Україні користуються зенітно-ракетним пушечним комплексом “Панцир С1” у пустельному камуфляжі. Це говорить саме за себе. В Росії все настільки погано, що вони почали застосовувати комплекси з партії, що мала бути доставлена в Ірак. Зрив контракту на постачання зброї лише підтверджує те, що втрати Кремля в війні з Україною просто катастрофічні.

Згідно даних Defense Express, з 48 замовлених Іраком комплексів Росія встигла доставити половину. Сума контракту, який уклали в 2014 році становить 2,3 млрд доларів. На фото можна бачити іранських військових на фоні “Панцир”, де захисний малюнок характерний для використання в пустельних умовах. Тепер ЗРПК з таким же малюнком можна побачити на українському Донбасі, тобто окупанти навіть не мали часу перефарбувати ЗРПК.

Журналісти Defense Express не виключають, що влада Іраку просто відмовилася від контракту. Але той факт, що Росія почала користуватися зброєю навіть не пофарбувавши її в захисний камуфляж під інші умови використання говорить про те, що армія окупантів поспішає. А це добра звістка для України, адже армія окупантів російської федерації явно страждає від нестачі комплексів малої дальності. Враховуючи що за 10 місяців війни Збройні сили України знищили лише танків понад три тисячі, то вже скоро окупантам доведеться йти в наступ з палицями, або іржавими та кривими автоматами, якими вже озброїли мобілізованих.