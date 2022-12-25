Бронь сотрудников от мобилизации заканчивается? Почему Кабмин  не спешит продлевать бронирование и что будет с экономикой в таком случае

Украинские предприниматели считают, что ускоренная процедура бронирования персонала для критически важных предприятий нужна для более эффективного экономического восстановления Украины.

Европейская бизнес ассоциация обратилась к Кабмину с просьбой быстрее запустить новый алгоритм бронирования сотрудников от мобилизации.

Ожидалось что правительство начнет содействовать, и процедуру запустят еще в 2022 году, а период бронирования продлят на два месяца.

В декабре текущего года в силу вступили изменения закона “О мобилизационной подготовке к мобилизации”, в том числе относительно бронирования сотрудников. Но для того чтобы процедура заработала, правительству нужно одобрить проект отдельным постановлением. Предприниматели просят власти не затягивать процедуру из-за сложной ситуации в ряде отраслей экономики, включая энергетику.

Лишь при условии достаточного количества сотрудников можно говорить о быстром восстановлении поврежденной критической инфраструктуры. Для такой сферы стоит предусматривать бронирование более чем 40% работников, чтобы страна могла справиться с вызовами.

В то же время до конца года осталась неделя, а подзаконные акты до сих пор не приняты. Бизнес серьезно обеспокоен таким развитием событий, поскольку действующая бронь заканчивается через несколько недель.

Эксперты ассоциации считают, что продление бронирования на два месяца позволит подготовить заявления и документы, а государственные органы успеют обработать и подготовить приказы о бронировании.

В противном случае страну может ждать катастрофа, поскольку на восстановление критической инфраструктуры буквально не хватит рук, а квалифицированные сотрудники, без которых невозможен ремонт поврежденных объектов, окажутся на войне.