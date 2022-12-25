3 знаки зодиака будет преследовать несчастья в 2023 году: прогноз Ванги

Великая болгарская прорицательница Ванга давно предупреждала три знака зодиака, что их жизнь будет сложной, в 2023 году эти трудности могут быть слишком сложным и станут настоящим препятствием на жизненном пути. Так о ком идет речь, и стоит ли волноваться.

Весы

Уроженцы знака весы сильно зависят от окружающих. Они часто подчиняются требованиям своих родных, друзей и руководства на работе. Это становится причиной всех неудач, поскольку Весы подавляют собственные чувства и игнорируют потребности.

Большинства неудач можно избежать только одним способом – научиться брать ответственность на себя и не обесценивать свои чувства.

Близнецы

Неудачи и сложности в жизни уроженцев знака Близнецы связаны с большим количеством комплексов. Эта проблема заставляет представителей знака постоянно доказывать окружающим, что они хоть чего-то стоят.

Единственный способ выйти из замкнутого круга неудач – вести себя спокойнее и не пытаться показать себя с лучшей стороны. Оставайтесь сами собой и действуйте по своему. Это ваша жизнь, и только вам решать как ее прожить. Пусть зависть и мысли окружающих не сбивают вас с пути.

Раки

Уроженцы знака часто тревожатся по мелочам и являются эмоциональными, иногда даже слишком. Представители знака Раки часто впадают в депрессию, причем повод не всегда серьезный.

Облегчить свою жизнь помогает поддержка близких людей. Если вы считаете, что родственники вас не понимают, поищите поддержку в друзей или в интернете. Иногда добрые слова от чужого человека помогут достичь больших вершин, чем критика родных.

Уроженцы трех вышеперечисленных знаков рискую испортить жизненные планы. Только адекватное отношение ко всем трудностям и понимание своих слабостей поможет выйти из замкнутого круга неудач и стать победителем в этой жизни. Пусть трудности вас не пугают, преодолевайте их с достоинством и рано или поздно удача вам улыбнется.