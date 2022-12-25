Посвідчення водія будуть видавати по новому: у МВС розповіли про масштабне оновлення правил

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли про нові правила складання іспитів майбутніми водіями. Контроль у сервісних центрах посилять.

У МВС планують запровадити абсолютно нові, сучасні технології для прозорої видачі посвідчень водія. Відповідний план уже надали українським автошколам.

Новий план передбачає наступне. Перед складанням теоретичної частини іспиту майбутній водій буде зобов’язаний пройти процедуру розпізнавання особи через камеру, а робоче місце визначатиметься у випадковому порядку в Єдиному державному реєстрі Міністерства внутрішніх справ.

При цьому протягом усього тестування буде працювати система Face ID. Така верифікація також дозволить громадянам у майбутньому самостійно сфотографуватися на посвідчення водія. Для цього всі сервісні центри Міністерства внутрішніх справ обладнають спеціальним інноваційним обладнанням, яке дозволить ідентифікувати особу. А для підтвердження особистості використовуватиметься ідентифікаційний код та ID-картка.у

Також у найближчому майбутньому збільшать кількість камер в автомобілях під час складання практичної частини іспиту до чотирьох. Також екзаменатора та маршрут для здачі практичної частини вибиратимуть випадковим чином.

Ці нововведення планують запровадити у найближчому майбутньому, але точну дату у Міністерстві внутрішніх справ наразі не називають.

Таким чином у МВС намагаються зробити процедуру отримання посвідчення водія більш прозорою, і сподіваються, що кількість дорожньо-транспортних пригод в Україні зменшиться. Також це допоможе позбутися корупційної складової при отриманні прав водія. Можливо, таким чином вдасться зробити українські дороги безпечнішими, особливо тепер, коли вуличне освітлення найчастіше відключено. Але й пішоходам варто бути уважними, пам’ятайте, що сітловідбивальні елементи на одязі можуть врятувати ваше життя та здоров’я.