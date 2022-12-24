Погода на Новый год удивит украинцев: синоптики обновили прогноз

Матушка природа приготовила украинцам сюрприз на Новый год. Снега и мороза не будет, а температура будет аномально высокой для середины зимы.

Что будет с погодой, читайте в нашем материале.

Актуальный прогноз погоды до конца декабря

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что по предварительным прогнозам синоптиков, в Украине первый день нового 2023 года будет теплым и без осадков.

И ночь с 31 декабря и первое января будет довольно теплой, с плюсовыми температурами.

Что говорят сайты с прогнозом погоды

Популярный ресурс Gismeteo, информирующий о прогнозе погоды, подтверждает, что Новый год будем встречать с плюсовыми температурами, причем будет очень тепло, что нетипично для конца первого месяца зимы. Вообще, до конца декабря ожидать заморозков или снегопада не приходится.

Несильный снег или более дождь пойдет на Рождество 25 декабря. На Новый год ожидается дождь. Температура воздуха в ближайшие дни будет на уровне +1-+4 градусов по Цельсию с возможными заморозками ночью до -1 градуса. С 30 декабря по 1 января температура днем поднимется до +7 градусов тепла, а ночью до +4 градусов по Цельсию.

А вот днем в первый день нового года температура воздуха может достигать +9 градусов. И в ближайшую неделю-полторы мороза вовсе не будет, возможны незначительные заморозки ночью, но не более одного-двух градусов.

Напомним, что в этом году украинцы будут без дополнительных выходных на праздники. Ежегодно выходные предоставлялись на Рождество, то есть 25 и 7 января, а также 1 числа. Если праздник выпадает на субботу или воскресенье, то выходной переносился на ближайший рабочий день. В этом году никаких выходных не будет, поскольку военное положение продлили в ноябре еще на три месяца.