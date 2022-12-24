Погода на Новий рік здивує українців: синоптики оновили прогноз

Матінка природа приготувала українцям сюрприз на Новий рік. Снігу та морозу не буде, а температура буде аномально високою для середини зими.

Що буде з погодою, читайте у нашому матеріалі.

Актуальний прогноз погоди до кінця грудня

Синоптик Наталія Діденко розповіла, що, за попередніми прогнозами синоптиків, в Україні перший день нового 2023 року буде теплим і без опадів.

І ніч із 31 грудня та перше січня буде досить теплою, з плюсовими температурами.

Що говорять сайти з прогнозом погоди

Популярний ресурс Gismeteo, який інформує про прогноз погоди, підтверджує, що Новий рік зустрічатимемо з плюсовими температурами, причому буде дуже тепло, що нетипово для кінця першого місяця зими. Взагалі, до кінця грудня чекати на заморозки або снігопад не доводиться.

Несильний сніг чи більше дощ піде на Різдво 25 грудня. На Новий рік очікується дощ. Температура повітря найближчими днями буде на рівні +1-+4 градусів за Цельсієм із можливими заморозками вночі до -1 градуса. З 30 грудня до 1 січня температура вдень підніметься до +7 градусів тепла, а вночі до +4 градусів за Цельсієм.

А ось вдень у перший день нового року температура повітря може сягати +9 градусів. І найближчий тиждень-півтора морозу зовсім не буде, можливі незначні заморозки вночі, але не більше одного-двох градусів.

Нагадаємо, що цього року українці будуть без додаткових вихідних на свята. Щорічно вихідні надавалися на Різдво, тобто 25 та 7 січня, а також 1 числа. Якщо свято випадає на суботу чи неділю, то вихідний переносився на найближчий робочий день. Цього року жодних вихідних не буде, оскільки воєнний стан продовжили у листопаді ще на три місяці.