Січень стане чорною смугою для трьох знаків Зодіаку: звідки чекати лиха

Проаналізувавши гороскоп на січень одразу кілька відомих астрологів зійшлися на тому, що місяць буде вкрай невдалим для кількох знаків. На них звалиться безліч несподіваних проблем. Неприємності накопичуватимуться змусивши багатьох просто опустити руки. Звідки чекати лиха? До чого морально треба готуватися? Та як пройти цей період з мінімальними втратами? Експерти розповіли.

Рак

Раки вже кілька тижнів відчувають себе спустошено. Вони на грані депресивного стану. В січні все лише ускладниться. Представники знаку стикнуться зі зрадою. Ножа в спину може ввігнати як кохана людина, так і хтось з близького оточення. Будьте обережними з друзями та колегами по роботі. Не відкривайте нікому свою душу, принаймні протягом наступного місяця. Також, Раки стикнуться з фінансовими проблемами. На жаль, їх потрібно буде негайно вирішувати.

Стрілець

В Стрільців будуть сильні негаразди в особистому житті. Сварки, скандали — ви з партнером близькі до тої лінії, перетнувши яку шляху назад вже не буде. Астрологи радять влаштувати собі кілька днів самотності. Добряче обдумати все і зрозуміти, чи хочете ви зберегти ці стосунки. Саме в даному випадку рішення буде за вами. Також, можливі незначні несподівані витрати, наприклад, через поломки техніки.

Риби

Риби дуже емоційні та близько беруть все до серця. Якщо їх образити, то вони дуже довго це пам’ятатимуть і страждатимуть. Їм болітиме. В січні таких образ може бути декілька. Несподіваної підстави слід очікувати від колег по роботі. Для багатьох Риб їхній вчинок стане ударом нижче пояса. Крім цього, зрада можлива й з боку близьких друзів. Січень буде дуже непростим місяцем. Ви можете втратити репутацію, авторитет і взагалі те, чого довго та вперто добивалися. Астрологи радять запастися терпінням та на деяких час забути про сентиментальність.