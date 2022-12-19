ПФУ сделал важное объявление для всех, кто еще не получил пенсию в декабре

В Украине пенсии начисляются вовремя, даже несмотря на то, что уже почти год идет война. Социальная сфера на втором месте после военной и на ее финансовое обеспечение исправно выделяются средства, в том числе и переданные зарубежными партнерами. Правда, каждый месяц сразу несколько миллионов украинцев могут не вовремя получать свои выплаты. Людей призывают не беспокоиться. Деньги начислены всем, а не приходят они вовремя всего-навсего через способ доставки.

Задержки у пенсионеров, которые получают выплаты на почте

В Украине более 11 миллионов пенсионеров и примерно третья их часть (ну может чуть меньше) получает выплаты на отделениях Укрпочты, или с помощью почтальона. Все остальные имеют счет в банке и получают на него деньги ежемесячно почти в одинаковые числа. В Пенсионном Фонде уже сделали заявление, что более 7 миллиардов гривен было перечислено на Укрпочту. Это вся сумма, которую должны получить люди. А вот как Укрпочта отреагирует, и насколько оперативно выдаст эти выплаты, от ПФУ не зависит. В некоторых населенных пунктах критический брак работников, не хватает почтальонов, поэтому и пенсии приходится ждать дольше.

Людей призывают оформлять банковские счета

Украинских пенсионеров призывают переходить на более удобный способ получения пенсий. По крайней мере, это касается тех, кто живет в городе или населенном пункте, где есть банкомат, отделение банка и без проблем можно в любой момент снять деньги. Так как в Украине действуют веерные отключения света и банки не всегда работают, пенсионерам разрешили снимать пенсию прямо на кассах супермаркетов. Для этого нужно просто совершить покупку на любую сумму и указать размер выплаты, которую кассир выдаст вам вместе с чеком. Комиссий при этом никаких не будет. Также, деньги можно снять в аптеках и различных торговых сетях. А еще в Украине ввели банкоматный роуминг. Все для того, что украинцы могли снимать наличные без комиссий и лимитов в “чужих” банках.