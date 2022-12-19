ПФУ зробив важливе оголошення для всіх, хто ще не отримав грудневу пенсію

В Україні пенсії нараховуються вчасно, навіть попри те, що вже майже рік триває війна. Соціальна сфера на другому місці після військової, і на її фінансове забезпечення справно виділяються кошти, в тому числі й передані зарубіжними партнерами. Щоправда, щомісяця одразу кілька мільйонів українців можуть не вчасно отримувати свої виплати. Людей закликають не хвилюватися. Гроші нараховані всім, а не приходять вони вчасно всього лиш через спосіб доставки.

Затримки у тих пенсіонерів, які отриму ють виплати на пошті

В Україні є понад 11 мільйонів пенсіонерів і приблизно третя їх частина (ну може трохи менше) отримує виплати на відділеннях Укрпошти, або ж з допомогою листоноші. Всі інші мають рахунок в банку і отримують на нього гроші щомісяця майже в однакові числа. Наразі в Пенсійному Фонді вже зробили заяву, що понад 7 мільярдів гривень було перераховано на Укрпошту. Це вся сума, яку повинні отримати люди. А от, як Укрпошта відреагує, та наскільки оперативно видасть ці виплати, від ПФУ не залежить. В деяких населених пунктах критичний брак працівників, бракує листонош, тому й на пенсії доводиться чекати довше.

Людей закликають оформлювати банківські рахунки

Українських пенсіонерів закликають переходити на більш зручний спосіб отримання пенсій. Принаймні це стосується тих, хто живе у місті, чи населеному пункті де є банкомат, відділення банку і без проблем можна у будь-який момент зняти гроші. Також, так як в Україні діють віялові відключення світла і банки не завжди працюють, пенсіонерам дозволили знімати пенсію прямо на касах супермаркетів. Для цього потрібно просто зробити покупку на будь-яку суму, та вказати розмір виплати, яку касир видасть вам разом з чеком. Комісій при цьому жодних не буде. Також, гроші можна зняти у аптеках, та різноманітних торгових мережах. А ще, в Україні запровадили банкоматний роумінг. Все для того, що українці могли знімати готівку без комісій та лімітів у “чужих” банках.