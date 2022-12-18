Популярный мобильный оператор раздаст абонентам бесплатный интернет и звонки

Популярный мобильный оператор – Vodafone сообщил, где в Украине улучшилось качество связи.

Мобильный оператор давно известный своими выгодными тарифами. Жители некоторых областей получили сразу две приятные новости от Vodafone. Первая – связь восстановлена, вторая – сигнал станций сотовой связи усилили.

Сейчас из-за отключения электричества отмечаются существенные перебои с мобильной связью. Но куда хуже ситуация в населенных пунктах, которые недавно освободили от оккупантов.

В компании рассказали, что в ряде населенных пунктов Донецкой и Харьковской области уже удалось вернуть сотовую связь и даже усилить уровень сигнала.

Сейчас в Харьковской области работает 85% базовых станций от довоенного уровня. Они обеспечивают связь в 84 населенных пунктах.

В городе Волчанск вовсе работает 100% базовых станций, что позволило усилить связь.

Такие же новости ждут жителей Ковшаровки в Купянском районе и Великого Бурлука.

В Донецкой области сигнал усилили в городе Святогорск и поселке Нове Краматорского района, что всего в 15 км от линии фронта.

Также в Vodafone обещают бонусы в виде 10 Гб интернета и 1000 минут на все номера жителям населенных пунктов, которые перешли под контроль Украины и сохранили свои сим-карты.

Также в Херсонской области запустили в эфир 70 базовых станций, над которыми Украине удалось вернуть контроль.

Постепенно территории возвращаются под контроль Украины. Вооруженные силы Украины потом и кровью возвращают нашу землю метр за метром. А операторы сотовой связи спешат вернуть связь украинцам, чтобы они могли позвонить своим родным и зайти в интернет, чтобы узнать правду о войне.