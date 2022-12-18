Популярний мобільний оператор роздасть абонентам безкоштовний інтернет та дзвінки

Популярний мобільний оператор Vodafone повідомив, де в Україні покращилася якість зв’язку.

Мобільний оператор давно відомий своїми вигідними тарифами. Жителі деяких областей отримали одразу дві приємні новини від Vodafone. Перша – зв’язок відновлено, друга – сигнал станцій стільникового зв’язку посилили.

Наразі через відключення електрики відзначаються суттєві перебої з мобільним зв’язком. Але набагато гірша ситуація у населених пунктах, які нещодавно звільнили від окупантів.

У компанії розповіли, що у низці населених пунктів Донецької та Харківської області вже вдалося повернути стільниковий зв’язок і навіть посилити рівень сигналу.

Наразі у Харківській області працює 85% базових станцій від довоєнного рівня. Вони забезпечують зв’язок у 84 населених пунктах.

У місті Вовчанськ працює 100% базових станцій, що дозволило посилити зв’язок.

Такі ж новини чекають на мешканців Ковшарівки у Куп’янському районі та Великого Бурлука.

У Донецькій області сигнал посилили у місті Святогірськ та селищі Нове Краматорського району, що лише за 15 км від лінії фронту.

Також у Vodafone обіцяють бонуси у вигляді 10 Гб інтернету та 1000 хвилин на всі номери мешканцям населених пунктів, які перейшли під контроль України та зберегли свої сім-картки.

Також на Херсонщині запустили в ефір 70 базових станцій, над якими Україні вдалося повернути контроль.

Поступово територія повертається під контроль України. Збройні сили України потом і кров’ю повертають нашу землю метр за метром. А оператори стільникового зв’язку поспішають повернути зв’язок українцям, щоб вони могли зателефонувати своїм рідним та зайти в інтернет, щоб дізнатися правду про війну.