3 знаки зодіаку, яким 2023 принесе одні нещастя

Астрологи вже склали актуальний гороскоп на 2023 Чорного Водяного Кролика. Трьом знакам зодіаку варто очікувати неприємностей. При цьому вони можуть стосуватися різних сфер життя: від фінансової складової до особистого життя.

То кому буде найгірше.

Телець

Уродженцям знаку Тельця доведеться затягнути пояси, оскільки на них чекає криза на роботі, а потім фінансові проблеми. Представникам знака варто забути про емоції, всі фінанси мають розподілятися із холодною головою. Не можна піддаватися паніці, все налагодиться, але потрібен час.

Також рік Кролика може повернути в життя Тільців старих друзів, вони допоможуть вибратися з неприємностей. А ось нових знайомств краще уникнути.

Терези

У році Чорного Кролика не варто ставити перед собою великі цілі. Зірки не будуть на боці уродженців знаку Терези. Представникам знака рекомендовано накопичувати фінансові ресурси та налагоджувати стосунки з близькими людьми. А ось ближче до кінця року Кролика Терезам варто ризикнути, заручившись підтримкою людей, які зможуть допомогти.

Козеріг

Уродженці знаку Козеріг зіштовхнуться із проблемами зі здоров’ям. Але це буде критична ситуація, навпаки, хвороба допоможе представникам знака змінити свій неймовірний спосіб життя.

На щастя, вже ближче до літа у Козерогів може з’явитися додаткове джерело доходів. Як тільки фінансова ситуація покращиться, відмовтеся від ненадійних людей і не намагайтеся сперечатися.

При цьому не варто зациклюватися на подіях, що пророкують зірки. Дійте по своєму і ніколи не ігноруйте своє серце. Довіряйте близьким людям, адже вони швидко прийдуть на допомогу в будь-якій ситуації.