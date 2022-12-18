Украину ждет еще одна война: астролог сделал пугающий прогноз

Война россии и Украины еще не закончилась и отличным моментом для нанесения удара по врагу будет Новый год, когда оккупанты будут нетрезвыми. При этом Украину ждет вооруженный конфликт и с другими странами.

Такой прогноз сделала астролог Наталия Власенко.

Вона утверждает, что новая война за участия Украины начнется в период с 2028 по 2030 год.

Пока невозможно сказать, кто будет участвовать в войне, но сценарий явно будет похожим на события 2022 года.

Участие в войне возьмет США, возможно, и не прямо, Украина, Россия и возможно Европа. Эти события могут стать началом третьей мировой войны, а теперешние боевые действия – это лишь подготовка.

Астролог отмечает, что она рассматривала судьбу Украины с точки зрения ее дня рождения, то есть дня Незавимисти и с четкими территориальными границами. Если официально изменится территория какой-то страны, то гороскоп будет совсем другим.

А вот что касается 2023 года, то весна станет очень важным периодом для нашей страны. В это время может случится какое-то очень хорошее событие, например, заключение альянса с какой-то страной или даже мирный договор с Россией. При этом в феврале 2023 года ожидается ужасное событие.

В россии в январе начнется сложный период, который может вынудить агрессора на переговоры или изменение политической структуры. Это даст Украине шанс на быструю победу.

При этом не надо слепо верить звездам, ведь за нашу безопасность борются Вооруженные силы Украины. Задача украинцев помогать им всеми силами, только совместными усилиями мы сможем привести нашу страну к победе над злом.